3. Handball-Liga HG Saarlouis verliert hochdramatisch durch ein halbes Eigentor

Das Topspiel der 3. Handball-Liga zwischen der HG Saarlouis und dem unbesiegten Spitzenreiter TuS Ferndorf hatte alles zu bieten. Tempo ohne Ende in Hälfte eins, das die 1412 Zuschauer bei Saisonrekordkulisse in der Stadtgartenhalle von den Socken riss. Taktisch hohes Niveau, gerade in Hälfte zwei – und ein dramatisches Ende.