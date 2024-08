Große Ziele der Handballer Exil und Aufstiegshoffnungen: HG Saarlouis blickt in die neue Saison

Die Handballer der HG Saarlouis und die Fußballer des 1. FC Saarbrücken haben durchaus einige Gemeinsamkeiten. Beide sind Traditionsvereine, spielen in der 3. Liga und hegen durchaus Ambitionen, diese in naher Zukunft wieder nach oben zu verlassen. Über all diese Gemeinsamkeiten dürften die Vereine froh sein. Auf eine weitere hingegen könnte sie wohl verzichten.