Sieg gegen Aldekerk Bei der HG Saarlouis herrscht Luft nach oben bei der Heimpremiere

Bei der Premiere in der Saarlouiser Stadtgartenhalle herrschten am Samstag heiße Bedingungen. Die 820 Zuschauer beim Heimdebüt der HG Saarlouis in der 3. Handball-Liga kamen auf den Rängen fast so ins Schwitzen wie die Akteure auf dem Feld. Luft zuführen war nicht nur in der Halbzeit vor der Halle das Gebot der Stunde.