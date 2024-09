3. Handball-Liga Süd-West HG Saarlouis meldet sich mit Offensivfeuerwerk zurück

Nach dem missglückten Heimauftakt in Völklingen hat sich Handball-Drittligist HG Saarlouis am Samstag mit einem Offensiv-Feuerwerk zurückgemeldet. Bei den Bergischen Panthern siegte das Team von Trainer Philipp Kessler mit 42:39 (21:15). „Wir machen es am Ende unnötig spannend. Es darf nicht sein, dass der Gegner wieder auf drei Tore rankommt und uns in Hälfte zwei 24 Gegentore einschenkt“, sagte HG-Rückraumakteur Tom Paetow, mit acht Toren gleichauf mit Lars Weissgerber bester Gästewerfer.