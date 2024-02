Handball-Drittligist Wichtiger Sieg im Kellerduell: Der TV Homburg trotzt allen Widerständen

Es war ein Spiel, in dem es für den TV Homburg fast schon um alles ging. Im Kellerduell der 3. Handball-Liga gegen den TuS Dansenberg zählte für den Aufsteiger am Samstagabend nur ein Sieg. Umso mehr noch, weil die direkten Rivalen im engen Abstiegskampf am Wochenende punkteten – und tatsächlich: Die Honigdachse lieferten. „Gegen alle Widerstände“, wie TVH-Trainer Steffen Ecker nach dem Erfolg über seinen Ex-Verein betonte. Sie bezwangen die Gäste aus Kaiserslautern vor 464 begeisterten Zuschauern in der Robert-Bosch-Halle mit 28:24 (11:13) und blicken nach dem dritten Heimsieg in Folge deutlich optimistischer nach vorne.