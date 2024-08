Konkurrenz der HG Saarlouis schläft nicht Zwei aus 64: So hart ist der Aufstiegskampf in der 3. Handball-Liga

Saarlouis · Der Aufstieg von der 3. Handball-Liga in die 2. Bundesliga ist eine Mammutaufgabe. Was den Schritt in Liga zwei so schwer macht und wie es um die Konkurrenten der HG Saarlouis bestellt ist.

29.08.2024 , 08:08 Uhr

Die HSG Krefeld um die Ex-Saarlouiser Pascal Noll (Nummer 14) und Lukas Hüller (nicht im Bild) gehört zu den Aufstiegskandidaten in der 3. Liga. Foto: IMAGO/Oliver Vogler

Von David Hoffmann Redakteur Sport