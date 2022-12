3. Liga Süd-West : HG Saarlouis erkämpft sich Heimsieg gegen Pohlheim

Saarlouis Handball-Drittligist HG Saarlouis schlägt die HSG Pohlheim zum Auftakt in die Rückrunde mit 24:22.

Handball-Drittligist HG Saarlouis hat zum Rückrundenauftakt nach zwei Niederlagen in Folge wieder gewonnen: Beim hart erkämpften 24:22 (9:10) über den Tabellen-Vorletzten HSG Pohlheim war Kapitän Lars Walz am Samstagabend vor 440 Zuschauern in der Stadtgartenhalle mit acht Treffern der Garant für den siebten Saisonsieg. Mit jetzt 15:13 Punkten kletterte das Team von Spielertrainer Branimir Koloper auf Platz sechs. Marcel Becker erzielte fünf Tore, Lukas Hüller vier.