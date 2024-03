3. Handball-Liga TV Homburg will die nächsten Punkte gegen einen Gegner unter Schock

Gegen einen im Schockzustand befindlichen Gegner peilen die Drittliga-Handballer des TV Homburg im Heimspiel an diesem Samstag die nächsten Punkte an. Nach drei Siegen in Folge empfängt der Aufsteiger um 18.30 Uhr den TV Gelnhausen, der vor gut zwei Wochen durch den völlig unerwarteten Tod seines langjährigen Spielers Tim Altscher in tiefe Trauer gestürzt wurde. Der 25-Jährige verstarb laut Clubangaben am 19. Februar nach kurzer schwerer Krankheit.