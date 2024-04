3. Handball-Liga Südwest TV Homburg wird zu einer Heim-Macht – Saarlouiser kassieren Niederlage

Der TV Homburg entwickelt sich in der 3. Handball-Liga immer mehr zur Heim-Macht. Am Samstag erlebten 328 Zuschauer in der Robert-Bosch-Halle den sechsten Sieg des Aufsteigers aus den letzten sieben Heimspielen – ohne Trainer Steffen Ecker, der dem 30:24 (13:14) über die HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II nicht beiwohnen konnte, weil er auf einem Lehrgang zur Verlängerung seiner A-Lizenz weilte.