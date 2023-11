Handball Bärenstarke HG Saarlouis überzeugt wieder

„Aufgrund der letzten Spiele sehe ich uns endgültig in der Liga angekommen. Wir bewegen uns mit vielen Teams auf Augenhöhe“, sagte Trainer Ecker, der erstmals auf Neuzugang Joel Ribeiro und nach überstandener Verletzung wieder auf Meti Durmishi zurückgreifen konnte. Gerade Durmishi wusste zu überzeugen. Zum einen als Abwehrchef, dazu mit fünf Toren. „Wir haben über das ganze Spiel stark verteidigt und hatten in Torwart Patrick Schulz einen starken Rückhalt. Das Problem lag eher im Angriffsspiel“, sagte Ecker. Bezeichnend war, dass Topwerfer Yves Kunkel nur per Siebenmeter erfolgreich war (4/4).