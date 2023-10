3. Handball-Liga Süd-West HG Saarlouis benötigt Leistungssteigerung – TV Homburg ist optimistisch

Gegen den Ligazehnten (8:8 Punkte, einen weniger als der Achte Saarlouis) soll der vierte Heimsieg im vierten Spiel her. „Wir wollen wieder unser Heimgesicht zeigen“, sagt und fordert Kessler: „Wir müssen in allen Mannschaftsteilen zulegen.“ Es ist die mangelnde Konstanz, die dem Trainer Sorgen bereitet: „Wir sind in unseren Leistungen im Moment einfach zu schwankend.“ Das zeigt sich vor allem am Beispiel der Rückraumakteure Marcel Becker und Philipp Kockler, die auswärts nicht das zeigen, was sie in der Stadtgartenhalle an den Tag legen.