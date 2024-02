3. Handball-Liga „Haben eine ansprechende Leistung gezeigt“ – starker Endspurt beschert HG Saarlouis den Derby-Sieg

Das Derby mobilisierte die Massen: Hatte die HG Saarlouis im vorherigen Heimspiel der 3. Handball-Liga gegen Spitzenreiter Ferndorf mit 1412 Besuchern einen Saisonrekord verbucht, waren es im brisanten Duell mit Aufsteiger TV Homburg noch ein paar mehr: 1465 Zuschauer pilgerten am Samstag in die Stadtgartenhalle, fieberten über den Sitzplatzrängen teils in Zweierreihen stehend mit – doch die ganz große Derby-Atmosphäre stellte sich lange nicht ein.