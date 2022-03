Saisonfinale : HG Saarlouis will zum Abschluss zweimal siegen

Die Handballer der HG Saarlouis bestreiten an diesem Mittwochabend ein Nachholspiel in der Stadtgartenhalle gegen Heilbronn-Horkheim. Foto: dpa/Robert Michael

SAARLOUIS Nachholspiel der Handballer gegen Heilbronn.

Ihr Minimalziel haben die Drittliga-Handballer der HG Saarlouis erreicht: Mit dem 33:31-Heimsieg am vergangenen Samstag gegen den TV Großsachsen ist die Vermeidung der Abstiegsrunde sicher. Nun gilt es, aus der Saison noch das Optimum rauszuholen und mit zwei Siegen zum Abschluss vielleicht noch einen Platz gutzumachen. Ein hoher Sieg an diesem Mittwoch um 20 Uhr im Nachholspiel zu Hause gegen den Ligafünften TSB Heilbronn-Horkheim wäre der erste Schritt. Nach dem 30:35 im Hinspiel braucht die HG wohl einen Erfolg mit sechs Toren, um bei möglicher Punktgleichheit im direkten Vergleich vorne zu liegen.

„Wir müssen an die Leistungen der letzten Wochen anknüpfen. Wir haben vier von fünf Spielen gewonnen. Und das in einer Situation, in der wir maximale personelle Engpässe hatten, nicht zuletzt durch Corona. Es war nicht selbstverständlich, dass gerade unsere jungen Spieler so gut performen“, sagt HG-Trainer Philipp Kessler.