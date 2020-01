Handball : Mit neuer Struktur soll es nach oben gehen

SAARLOUIS Der Handball-Drittligist HG Saarlouis startet an diesem Samstag in Pforzheim ins neue Jahr. Der Aufstieg ist wieder ein Thema.

Mit drei Siegen in Folge hatten sich die Drittliga-Handballer der HG Saarlouis vor Weihnachten in die vierwöchige Pause verabschiedet. An diesem Samstag hoffen sie, ihren jüngsten Lauf im Jahresauftakt bei der TGS Pforzheim (19 Uhr) zu verlängern. Trainer Philipp Kessler ist sich bewusst, dass das nicht leicht wird. „Der Gegner hat massiven Druck und wird im Heimspiel alles daransetzen, seine Lage zu verbessern“, sagt er, nachdem Pforzheim den eigenen Jahresauftakt mit einem 27:32 bei Aufsteiger TV Hochdorf zuletzt verpatzt hat. Der Vorjahresvierte blieb mit 13:23 Punkten bisher klar hinter den Erwartungen. Die Situation des Tabellenachten Saarlouis (19:15 Punkte) ist da doch komfortabler.

„Wir wollen und müssen den Kader einfach breiter aufstellen – das hat die Erfahrung aus dieser Saison gezeigt“, formuliert Kessler eines der Hauptziele der laufenden Personalplanung. Paetow werde daher nicht der einzige externe Neuzugang bleiben. „Da wird sicher noch was passieren“, unterstreicht der HG-Trainer. Dass Saarlouis perspektivisch die Zweitliga-Rückkehr anpeilt, daraus macht der künftige sportliche Leiter keinen Hehl: „Wir wollen die Mannschaft soweit entwickeln, dass sie in den nächsten zwei bis drei Jahren in der Lage ist, den Aufstieg in die 2. Liga in Angriff zu nehmen“, blickt Ecker voraus. In der Restrunde gehe es laut Kessler zunächst einmal darum, die nächsten Schritte hin zu diesem Perspektivziel zu unternehmen. In Pforzheim wartet dahingehend gleich ein echter Gradmesser.