Saarlouiser starten in die Saison : Die HGS plagen Verletzungssorgen

Saarlouis Saarlouiser Handballer starten bei Rhein-Neckar Löwen II in neue Drittliga-Saison.

Sechs Tage nach dem Höhepunkt im DHB-Pokal gegen die Rhein-Neckar Löwen erfolgt für die Handballer der HG Saarlouis an diesem Freitagabend der Startschuss zur neuen Saison in der 3. Liga Süd. Um 20 Uhr bestreitet das Team von Trainer Philipp Kessler sein erstes Auswärtsspiel der Runde – und das ausgerechnet beim Unterbau der Löwen, die sich am vergangenen Samstag beim Handballfest vor 1700 Zuschauern in der Stadtgartenhalle als mindestens eine Nummer zu groß erwiesen hatten.

„Ich habe da vor allem in der ersten Halbzeit viele gute Dinge von meiner Mannschaft gesehen. Das macht mich auch für den anstehenden Liga-Auftakt optimistisch“, sagte Kessler nach dem Pflichtspiel­auftakt in eigener Halle. In der eigentlichen Trainingshalle der Löwen in Kronau, wo in der Sommerpause eine Sitzplatztribüne installiert wurde, werden die HG-Handballer einige junge Akteure wiedersehen, die schon in Saarlouis beim Duell „David gegen Goliath“ mit dabei waren.