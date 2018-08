Grbavac soll in Saarlouis den eigentlichen Top-Neuzugang Ivo Kucharik ersetzen, der sich in der Saisonvorbereitung einen Mittelhandbruch zugezogen hat und wochenlang ausfällt. Am Samstag bestreitet die HG, die zum Auftakt bei der TSG Haßloch mit 22:21 gewonnen hatte, ihr erstes Heimspiel der neuen Runde gegen Fürstenfeldbruck. Ob Grbavac bis dahin schon spielberechtigt ist, ist noch nicht klar.