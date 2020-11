Handball : HG Saarlouis kassiert erste Niederlage und pausiert jetzt

BAD NEUSTADT Nach vier Siegen in Folge hat es die Handballer der HG Saarlouis erstmals erwischt. Der Spitzenreiter der 3. Liga Mitte musste am Samstag beim HSC Bad Neustadt mit 18:22 (7:10) die erste Saisonniederlage hinnehmen – weil die HG-Offensive gegen die sattelfeste bayerische Abwehr um den starken Torwart Stanislaw Gorobtschuk nicht ihren besten Tag hatte.

„Wir haben einfach zu viele freie Wurfsituationen vergeben. Dabei sind wir zwar häufig am Torwart gescheitert, aber in erster Linie an uns selbst“, sagte HG-Trainer Philipp Kessler enttäuscht.