3. Handball-Liga : HG Saarlouis gibt den Sieg in Leutershausen aus der Hand

Nach einem umstrittenen Siebenmeter stand für die HG Saarlouis am Ende ein eher enttäuschender Punkt. Denn zuerst hatte einer der beiden Schiedsrichter in der letzten Aktion des Spiels auf Tor für die HGS entschieden. Foto: dpa/Robert Michael

Leutershausen Handball-Drittligist geht beim 28:28 die Puste aus.

Die Handballer der HG Saarlouis mussten sich am Samstag in ihrem zweiten Gastauftritt in der 3. Liga mit einem 28:28 (17:12) begnügen – dabei hatten sie bei der SG Leutershausen nach der letzten Aktion des Spiels schon den vermeintlichen Sieg bejubelt. Tommy Wirtz setzte seinen Siebenmeter an die Unterkante der Latte, von wo der Ball nach erster Einschätzung des Torschiedsrichters hinter die Linie prallte. Nach einem kurze Dialog revidierte das Schiedsrichter-Gespann die Entscheidung aber wieder. Die HGS ist jetzt mit 4:4 Punkten Tabellensechster.