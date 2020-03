Handball-Oberliga : HF Köllertal finden stets das richtige Tempo

Fabienne Hoffmann von den HF Köllertal ist abgesprungen und nimmt das Tor der VTV Mundenheim ins Visier. Sie erzielte beim 26:24-Heimsieg im Püttlinger Trimm-Treff drei Treffer. Foto: Thomas Wieck

Püttlingen Der Handball-Oberligist hat einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenverbleib gefeiert. Durch den 26:24-Erfolg gegen VTV Mundenheim wahrte er den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze.

Der Klassenverbleib ist für den Hanball-Oberligisten HF Köllertal wieder in greifbare Nähe gerückt. Am Samstag kamen die Handballfreunde (HF) im Heimspiel gegen den Tabellensechsten VTV Mundenheim zu einem enorm wichtigen Sieg. Vor etwa 50 Zuschauern im Püttlinger Trimm-Treff gewannen die HF mit 26:24 (10:12). „Heute war der unbedingte Wille zu gewinnen beim Team deutlich zu sehen“, lobt Trainer Lukas Huwig: „Der Schlüssel zum Erfolg war, dass wir immer das richtige Tempo hatten. Wenn es schnell gehen musste, haben wir schnell gespielt. Wenn wir Tempo rausnehmen mussten, haben wir das auch getan.“

Erfolgreichste Werferinnen der HF Köllertal waren Marion Müller und Valerie Chaumet mit jeweils sechs Treffern. Chaumet erzielte alle sechs aus dem Feld, Müller traf zweimal per Siebenmeter. „Valerie hat wirklich einen Sahne-Tag erwischt. Sie hatte eine extrem gute Quote. Sechs ihrer sieben Würfe auf das Tor waren drin“, erklärt Huwig: „Valerie war richtig stark, ebenso wie Torhüterin Claudine Bendun. Am allerbesten war aber unsere Mannschaftsleistung.“

Die HF-Anhänger erlebten in Püttlingen ein Wechselbad der Gefühle: In der ersten Halbzeit stand es zumeist Unentschieden, oder die Gäste aus Mundenheim lagen knapp in Führung. Und so ging es zunächst im zweiten Abschnitt weiter. Bis Müller in der 39. Minute zum 15:15 ausglich. Danach sorgten Blerta Ilazi und Chaumet per Doppelschlag für die 18:15-Führung der Gastgeberinnen. Der Drei-Tore-Vorsprung schmolz aber schnell dahin. In der 47. Minute glich Sofie Heiser für die Gäste zum 19:19 aus. Die HF Köllertal ließen sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen – und gaben weiter Gas. Nach dem Treffer zum 20:19 von Admira Zvekic führten bis zum Ertönen der Schluss-Sirene nur noch die Gastgeberinnen.