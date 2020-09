Überraschungskandidat siegt : Heribert Ohlmann zum Präsidenten des Saarländischen Fußballverbandes gewählt

Saarbrücken In einer Stichwahl setzte sich Heribert Ohlmann mit 259 zu 186 Stimmen gegen Thorsten Klein durch.

Auf dem Verbandstag des Saarländischen Fußballverbandes (SFV) ist am Samstag, 19. September, Heribert Ohlmann (67) zum neuen Präsidenten gewählt worden. Die teilte der SFV mit. Ohlmann setzte sich demnach in der Saarbrücker Saarlandhalle in einer Stichwahl mit 259 Stimmen gegen Thorsten Klein durch, der 186 Stimmen auf sich vereinen konnte.