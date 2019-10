Fußball : Der Herbstmeister dominiert die Liga

Völklingen 1. FC Saarbrücken besiegt Offenbach mit 5:0. Glaube an Pokal-Wunder wächst. Müller und Mendler verlängern Verträge.

Mit einem letztlich mehr als souveränen 5:0 (3:0)-Erfolg gegen Kickers Offenbach sicherte sich der 1. FC Saarbrücken drei Spieltage vor Ende der Vorrunde die Herbstmeisterschaft in der Fußball-Regionalliga Südwest. „Die Mannschaft hat gezeigt, warum sie da vorne steht“, zollte selbst Gästetrainer Steven Kessler dem Auftritt der Blau-Schwarzen Respekt. Doch während das Team und die 3700 Fans im Völklinger Hermann-Neuberger-Stadion noch feierten, betätigte sich FCS-Trainer Dirk Lottner als Euphoriebremse: „Hört sich alles sehr positiv an. Aber gerade in der ersten Halbzeit haben wir nicht gut gespielt. Bis zur Roten Karte waren wir gar nicht im Spiel.“