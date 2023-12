Saarsportler 2023 stehen fest Hellwig, Nicoleitzik und der FCS liegen vorne

„Ich freue mich extrem“, verkündete der gebürtige Pfälzer Tim Hellwig via Videobotschaft aus einem Trainingslager auf Fuerteventura. Hellwig setzte sich in der Endauswahl gegen Darts-Profi Gabriel Clemens und Freiwasserschwimmer Andreas Waschburger durch. „Als ich Tim das erste Mal gesehen habe, war mir sofort klar: Das kann ein ganz Großer in dieser Sportart werden“, berichtete Laudator Christian Weimer, früher selbst Spitzen-Triathlet und zwischenzeitlich Hellwigs Trainer. „Er war anfangs oft der Kleinste, der Schmächtigste, aber er hatte schon immer das größte Herz. Sein Kampfgeist hat ihn von Anfang an ausgezeichnet“, schwärmte Weimer: „Dieses Jahr ist es ihm dann gelungen, so richtig durchzustarten.“ Nach WM-Gold mit der Mixed-Staffel in Hamburg, der Olympia-Qualifikation und seine ersten beiden Weltcup-Siegen im Herbst hat der 24-Jährige endgültig den Sprung in die Weltelite des Triathlons geschafft. „Ich werde in Paris an der Strecke stehen und ihn nach vorne brüllen“, kündigte Weimer an.