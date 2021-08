Frauenfußball : Heimdebüt der SVE-Frauen im großen Stadion

ELVERSBERG Mit dem Rückenwind des Kantersiegs im DFB-Pokal freuen sich die Aufsteigerinnen der SV Elversberg auf das erste Punktspiel in der großen Arena an der Kaiserlinde.

An diesem Sonntag, so viel ist klar, wird es für den Aufsteiger beim Heimdebüt in der 2. Frauen-Bundesliga deutlich schwerer. Um 14 Uhr empfängt Elversberg im Stadion an der Kaiserlinde mit der SG Andernach ein etabliertes Zweitliga-Team, das mit einem 3:1-Sieg zum Ligastart gegen Borussia Bocholt und dem jüngsten 2:0-Erfolg im DFB-Pokal beim FC Ingolstadt glänzend aus den Startlöchern gekommen ist. Im Gegensatz zur SVE, für die es zum Saisonauftakt vor zwei Wochen beim SV Meppen mit 0:5 nichts zu bestellen gab.