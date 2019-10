Handball RPS-Liga : Dieffler Handballer verlieren Heimspiel gegen Kastellaun knapp

Saarlouis Der HC Dillingen-Diefflen wartet in der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar weiter auf die ersten Punkte. Das Heimspiel gegen Kastellaun verlor der Aufsteiger mit 24:26 nur knapp.

Der HC Dillingen-Diefflen hat sein Heimspiel gegen die HSG Kastellaun-Simmern mit 24:26 (13:16) verloren, aber nicht, weil der Aufsteiger am vergangenen Sonntag schlechter war. „Es war knapp und wir haben gesehen, dass wir in der hohen Spielklasse mithalten können. Wenn du hinten stehst, verlierst du solche Duelle leider oft“, kommentierte Thomas Schlink die verpasste Chance am sechsten Spieltag der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar.