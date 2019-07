Fußball : Eine Empfehlung des SFV sorgt für Empörung

SFV-Vizepräsident Bernhard Bauer hat in einem Schreiben an alle Mitgliedsvereine empfohlen, auf die Einberufung eines außerordentlichen Verbandstags (mitsamt Neuwahlen) zu verzichten. Foto: Andreas Schlichter

Saarbrücken Die aktuelle Führung im Saar-Fußball will einen außerordentlichen Verbandstag verhindern. Ein weiterer Kandidat ist Udo Hölzer.

Wer wird neuer Präsident des Saarländischen Fußballverbandes? Nachdem der ehemalige Regierungssprecher Thorsten Klein mit seiner prominent besetzten Gruppe „Vereine vor“ sowie der bisherige SFV-Vizepräsident Adrian Zöhler mit einem ersten Personaltableau ihren Hut in den Ring geworfen haben, ist im Fußball-Saarland eine gewaltige Diskussion losgebrochen. Und zwischen beiden Lagern wird die Auseinandersetzung bereits jetzt mit harten Bandagen geführt.

Klein und seine Mitstreiter, darunter Ex-Nationalspieler Philipp Wollscheid, werben offensiv für ihre Unterschriftenaktion, um zeitnah einen außerordentlichen Verbandstag mitsamt Neuwahl herbeiführen zu können. Der noch amtierende SFV-Vizepräsident Bernhard Bauer hat sich daher am Sonntag mit einem Schreiben an die Vereine gewandt und von einem solchen Schritt abgeraten.

Es sei „obligatorisch“, dass vor einem Verbandstag Kreis-, Jugend- und Kreisschiedsrichtertage „durchgeführt werden müssen“. Bauer betonte, dass der Zeitgewinn gering sei, Geschäftsstelle, Ausschüsse und Kommissionen „ihre Themen zügig und fachkundig abarbeiten“ würden. „Aus diesem Grunde empfehle ich allen Vereinen der derzeit angestrebten Einberufung eines außerordentlichen Verbandstages nicht zuzustimmen“, erklärte Bauer in dem Schreiben, das auf dem Briefpapier des SFV und über dessen E-Mail-Verteiler verschickt wurde: „Es wäre sowohl für die Vereine als auch für die Geschäftsstelle kein Vorteil, wenn in einer laufenden Saison die Verantwortlichkeiten wechseln würden.“

Während die beiden Lager schon heftig streiten, gibt es noch einen dritten Kandidaten, der das Spitzenamt des mit 100 000 Mitgliedern größten Einzelsportverbandes des Landes einnehmen möchte: Udo Hölzer. „Ich sehe mich als Mann der Basis und als Fußball-Experte“, sagte der langjährige Trainer des Saarlandligisten 1. FC Reimsbach: „Wir müssen endlich wieder den Fußball in den Mittelpunkt stellen.“

Das beginne für Hölzer bei den Spitzenvereinen, setze sich aber nahtlos bis in die Jugendarbeit fort. „Wir sind hier mittlerweile eine Fußball-Diaspora. Auf der bundesdeutschen Fußball-Karte ist das Saarland seit Jahren nicht mehr vertreten. Die Talente verlassen das Land. Nicht weil sie es wollen, sondern weil sie bei unseren Vereinen keine wirkliche Perspektive haben. Daran müssen wir arbeiten.“

Hölzer hat ausgezeichnete Kontakte zum japanischen Fußball. Er hat in den vergangenen Jahren etliche Talente von dort nach Europa und ins Saarland geholt, gleichzeitig an der Verbesserung der Trainerausbildung im Land der aufgehenden Sonne mitgewirkt. Hölzer ist selbstständig, gehört zum Vorstand der Deutsch-Japanischen Gesellschaft in Saarbrücken und arbeitet als Referent auch für den DFB.