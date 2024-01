Handballfestival für Joachim Deckarm Der Handball verneigt sich vor einer Legende

Einen besonderen Moment gab es in der Halbzeitpause, als Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) Joachim Deckarm den Saarländischen Verdienstorden unter tosendem Applaus verlieh und dabei seine Lebensleistung als Sportler wie als Mensch hervorhob. Als nach Spielschluss Deckarm als Protagonist des Abends inmitten der Teams aufs Feld kam, brandete abermals großer Beifall auf. Aus den Boxen ertönte „Stand up for the Champions“ – und die Halle erhob sich ein letztes Mal für einen der größten Champions, den der saarländische und der deutsche Sport je gesehen hat.