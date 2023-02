Handball-Profi aus Niederwürzbach : Saarländer Björn Zintel setzt auf Weisheiten seines Opas

Hamm Handball-Profi Björn Zintel aus Niederwürzbach kämpft mit dem ASV Hamm um den Bundesligaverbleib.

„Es ist erst dann vorbei, wenn es vorbei ist. Das hat mein Opa immer zu mir gesagt. Alte Menschen haben oft Lebenserfahrung, deshalb sollte man sich das hinter die Ohren schreiben“, sagte Zintel nach der starken Leistung des ASV gegen den Meisterschaftsanwärter Füchse Berlin (29:32). Der Rückraumspieler selbst hatte in der Partie fünf Tore erzielt. „Wir versuchen, in jedes Spiel alles reinzuhauen und uns weiter zu verbessern. Das haben wir in der Vorbereitung geschafft. Wir konnten über einen längeren Zeitraum mit vollem Kader trainieren, das haben wir in der Form vorher noch nicht hinbekommen. Abgestiegen ist man erst, wenn das rechnerisch so ist. Bis dahin werden wir alles in die Waagschale werfen“, sagte er.