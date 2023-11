Handball-WM-Held von 1978 Saar-Handball feiert 70. Geburtstag von Legende Deckarm

Der Ex-Handball-Nationalspieler und gebürtige Saarbrücker Joachim Deckarm ist einer der Größten des deutschen Sports. In den 70er-Jahren feierte er sowohl mit dem DHB-Team und dem VfL Gummersbach zahlreiche Titel und galt als bester Handballer der Welt. Anlässlich seines 70. Geburtstages am 19. Januar kommenden Jahres veranstaltet der Handball-Verband Saar (HVS) am 25. Januar in der Joachim-Deckarm-Halle in Saarbrücken ein Festival zu dessen Ehren, bei dem Deckarm auch voraussichtlich vor Ort sein wird.