Einst der beste Handballer der Welt Das Saarland feiert einen der Größten seiner Sport-Geschichte

Wer sich nach dem EM-Auftaktsieg der deutschen Handball-Nationalmannschaft über die Schweiz am Mittwochabend in der Düsseldorfer Arena umschaute, erblickte unzählige Kinder und Jugendliche, die mit leuchtenden Augen auf ein Autogramm ihrer Idole wie Juri Knorr oder Andreas Wolff warteten. Es scheint alles bereitet, dass der deutsche Handball nach dem WM-Wintermärchen 2007 auch in diesem Jahr wieder ein neues Kapitel seiner Geschichte schreiben könnte.