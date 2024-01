Einst Weltmeister 1978 Ein Tag für den Größten und seinen Sport

Es war ein würdiger Rahmen mit einem außergewöhnlichen Geburtstags-Ständchen für einen der Größten des deutschen Sports. Aus über 19 000 Kehlen erklang am vergangenen Samstag in der Kölner Lanxess-Arena „Happy Birthday to you“ für die Handball-Legende Joachim Deckarm zu seinem 70. Geburtstag. Im Kreise seiner Weltmeister-Mannschaft von 1978 – um Ex-Bundestrainer Heiner Brand und Kurt Klühspies – ließen ihn die Zuschauer im Rahmen des EM-Hauptrundenspiels des DHB-Teams gegen Österreich hochleben.