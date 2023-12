Sparkassen-Cup in Merzig Der nächste Kunkel ist schon auf dem Sprung

Dass sich Gil Kunkel in seinem zweiten Jahr in Minden etwas mehr erhofft hatte, als Einsätze in der 4. Liga, kann er kaum verhehlen. Eigentlich wollte er dort den Sprung in den Profibereich schaffen. „Mal sehen, ob ich hier noch das Abitur mache oder nicht. Das kommt darauf an, wie sich der weitere Saisonverlauf gestaltet und welche sportliche Perspektive ich dann in Minden habe“, sagt er und stellt klar: „Optimal wäre es, wenn wir mit der zweiten Mannschaft in die 3. Liga aufsteigen würden.“ Falls es nichts so kommt, muss er sich konkrete Gedanken über seine sportliche Zukunft machen.