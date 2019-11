Handball-Saarlandliga : Falken verfehlen Überraschung knapp

Fraulautern Handball-Saarlandligist Fraulautern-Überherrn unterliegt bei Meister TVN mit 29:30

„Hätten wir einige Minuten länger gespielt, hätten wir das Spiel gedreht“, seufzte Spielertrainer Christian Jung nach der 29:30-Niederlage des Handball-Saarlandligisten HSG Fraulautern-Überherrn beim TV Niederwürzbach. Nur um ein Haar schrammten die Falken am zehnten Spieltag beim Meister an einem Punkt vorbei.

Schuld war die schwache erste Halbzeit. „Die Abwehr war löchrig und im Angriff fehlte die Dynamik“, analysierte Jung die 19:13-Pausenführung der Gastgeber. Danach ging der Tabellenneunte beim Tabellenachten körperbetonter in die Zweikämpfe – und holte auf: 18:24 (43.), 26:29 (56.), 29:30 (60.). „Am Ende lief uns die Zeit weg“, ärgerte sich Jung über die verpasste Chance. Beim Tabellenvorletzten TuS Brotdorf (verlor bei den HF Illtal II mit 31:35) fordert er an diesem Sonntag in der Seffersbachhalle Brotdorf Präsens und Kampfgeist ab 17 Uhr.„Brotdorf wird alles reinhauen, um zu punkten. Ich erwarte ein intensives Spiel.“