Handball-Oberliga : Das Derby bietet alles – außer Punkte

Diefflen/Eppelborn Handball-Oberliga: Aufsteiger HC Dillingen/Diefflen unterliegt den HF Illtal in einem Wahnsinns-Spiel mit 22:23.

Nach dem Abpfiff des Saar-Derbys zwischen dem HC Dillingen/Diefflen und den HF Illtal in der Handball-Oberliga bietet sich ein Bild, das so viel mehr sagt als 1000 Worte: Michael Gornas liegt auf dem Rücken, hält sich die Hände vor den Kopf. Sein Kapitän Pascal Simon ist der erste, der bei ihm ist, ihn tröstet. Das Ende der Partie war irgendwie unbegreiflich – und passte so gar nicht zu einer Begegnung, die den rund 350 Zuschauern in der Sporthalle Diefflen nahezu alles bot, was sie sich wünschen konnten. Das aber am Ende die Gäste aus dem Illtal mit 23:22 gewinnen konnten.