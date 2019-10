Handball-Legende Christian Schwarzer : „Blacky“ lässt es zum 50. auf Malle krachen

Bei seinem Abschiedsspiel im Juni 2009 in Erbach wurde Christian Schwarzer von seinen Weggefährten nach dem Spiel in die Luft geworfen. Foto: Rolf Ruppenthal - Daniel W. Bitt

Niederwürzbach Ex-Weltklasse-Kreisläufer Christian Schwarzer aus Niederwürzbach feiert seinen runden Geburtstag mit alten Kumpels auf Mallorca.

Heiner Brand kommt, Stefan Kretzschmar ist dabei. Auch Pascal Hens, Daniel Stephan und Henning Fritz fliegen nach Mallorca. Nur sein Kumpel Dirk Nowitzki schafft es nicht zum großen Geburtstags-Barbecue von Christian Schwarzer. „Dirk hat leider abgesagt, aber ich freue mich sehr auf die Feier“, sagt Schwarzer.

Zum 50. Geburtstag an diesem Mittwoch fährt der Handball-Weltmeister von 2007 ganz groß auf. Familie, Freunde, Bekannte, alte Weggefährten – insgesamt 110 Gäste reisen zu Ehren des legendären Kreisläufers nicht nach Niederwürzbach, sondern auf dessen „Lieblingsinsel“ und feiern ein rauschendes Fest. Die geliebten Spare Ribs dürfen bei Schwarzer nicht fehlen. „Mein Sohn isst die gerne, auch meine Frau knabbert da gern drauf rum“, sagt Schwarzer und lacht.

Schwarzer genießt sein aktuelles Leben in vollen Zügen, das wird schnell deutlich, wenn man mit ihm über seinen Werdegang spricht. „Ich habe mir viele Träume im und über den Sport erfüllen können, tolle Erfahrungen machen dürfen und viele Freundschaften geknüpft, dafür bin ich sehr dankbar“, sagt Schwarzer: „Nun freue ich mich auf alles, was noch auf mich zukommt. Ich werde jeden Tag genießen.“

Am Blick in den Rückspiegel seiner langen Sportler-Karriere kommt Schwarzer dieser Tage nicht herum. Der EM-Titel 2004, seine vier Olympia-Teilnahmen inklusive der Silber-Medaille von 2004, die deutsche Meisterschaft mit dem TBV Lemgo 2003, der Champions-League-Triumph mit Barcelona 2000 und nicht zuletzt die spektakuläre Krönung bei der Heim-WM 2007 – all das wird an diesem Mittwoch Thema sein.

Die WM, bekannt als das „Wintermärchen“, bezeichnet Schwarzer noch heute als „unglaubliche“ Geschichte. Als TV-Experte analysierte er die Vorrundenspiele, ehe ihn der damalige Bundestrainer Heiner Brand aufgrund einer Verletzung von Andrej Klimovets nachnominierte – der Rest ist Legende: Schwarzer stieg als damals 37-Jähriger über Nacht zum Anführer des Teams auf und dirigierte es zum Titel. „Das Drehbuch hätte man nicht besser schreiben können“, sagt er heute: „Es war eine ganz tolle Möglichkeit, die Heiner mir da gegeben hat.“ Seine persönlichen Höhepunkte, erzählt der Jubilar, waren aber die Olympischen Spiele, ein Kindheitstraum, den er sich gleich vier Mal erfüllte. „Rund um die WM war alles sensationell, die schönste Medaille war aber das Silber von Athen“, sagt Schwarzer, der ein kleines Sportfachgeschäft betreibt.

Trotz all der Erinnerungen an Erfolge und Triumphe – wichtiger, das betont Schwarzer immer wieder, sei das Hier und Jetzt. Die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen als fest angestellter Jugendkoordinator des Handballverbandes Saar bringt ihm großen Spaß. „Es ist eine ehrliche Arbeit“, sagt Schwarzer: „Die Kinder sagen dir direkt, wenn sie etwas scheiße finden. Das kommt in der Erwachsenen-Welt leider nicht so oft vor.“

Mit großen Zielen oder Träumen hält sich der Mann, der im Handball so ziemlich alles gewann, was es zu gewinnen gibt, zurück. Reisen will er noch. Eine Fahrt an der Westküste der USA entlang – das wäre was. „Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, das würde mich interessieren“, sagt er. Aber das ist Zukunftsmusik, und die Zukunft, sagt Schwarzer, könne man „ohnehin nicht beeinflussen“. Deswegen gelten seine Gedanken erst einmal ganz seinem Fest. „Ich freue mich einfach, mit meinen Gästen ein paar tolle Stunden verbringen zu dürfen“, sagt er.

Christian Schwarzer beim Training mit Kindern der Grundschule Limbach-Kirkel in der Dorfhalle. Autogramme gab es natürlich auch. Foto: Markus Hagen

Sein größter Erfolg: Christian Schwarzer feiert mit Pascal Hens (links) und Markus Baur den Gewinn der WM 2007 im eigenen Land. Foto: picture-alliance/ dpa/Franz-Peter Tschauner