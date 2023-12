Sparkassen-Cup in Merzig Der nächste Kunkel ist schon auf dem Sprung

„Wir haben echt eine Hammer-Gruppe erwischt, ich kann noch gar nicht einschätzen, was in diesem Jahr für uns drin ist“, gibt Gil Kunkel zu. Der Handballer von Zweitligist GWD Minden spricht vom Sparkassen-Cup, dem international topbesetzten U19-Handballturnier in Merzig. Der 18-jährige Saarländer wird wieder das Trikot der Auswahl des Handballverbandes Saar (HVS) tragen und trifft mit seinen Teamkollegen schon in der Gruppe auf die Turnierfavoriten Deutschland und Island sowie Belgien.