Dank des Überraschungserfolges zum Auftakt gegen Titelverteidiger Norwegen (33:32) startet das deutsche Team mit zwei Zählern in die am morgigen Freitag beginnende zweite Turnierphase. In Nancy sind dann die Niederlande, Spanien und Ungarn die nächsten Gegner. Die besten beiden Teams qualifizieren sich für das Halbfinale.

Während WM-Viertelfinalist Tschechien (0:6 Zähler) ausschied, begleiten aus der Gruppe D Norwegen und Rumänien das deutsche Team in die Hauptrunde. Beste Torschützin zum Vorrundenabschluss in Brest war Kreisläuferin Meike Schmelzer mit sieben Treffern. Nach einem nervösen und hektischen Beginn mit wenig Tempo, vielen Fehlern und 7:12-Rückstand steigerten sich die Deutschen nach der Pause. Beim 21:19 (45.) ging Deutschland erstmals mit zwei Toren in Führung und gab diese nicht mehr her.