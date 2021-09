Sieg zum Start der 3. Handball-Liga : Saarlouiser Liga-Auftakt wie gemalt

Rückkehrer Tommy Wirtz (Mitte) führte sich glänzend ein und erzielte beim Raketenstart der Saarlouiser vier der ersten fünf Tore. Foto: Ruppenthal

SAARLOUIS Handball-Drittligist startet vor 520 begeisterten Zuschauern mit einem 28:22 gegen die TSG Hassloch in die neue Runde.

In den Schlusssekunden des Auftaktspiels erheben sich die 520 erlaubten Zuschauer in der Stadtgartenhalle von ihren Sitzen. Die Stimmung ist ausgelassen, mit stehenden Ovationen feiern die Fans ihre HG Saarlouis, die sie im ersten Saisonspiel der 3. Handball-Liga über weite Strecken mit einer Galavorstellung verwöhnt hat. Mit dem 28:22 (15:7)-Derbyerfolg über die TSG Haßloch feierte das Team von Trainer Philipp Kessler am Samstag einen Einstand nach Maß in die neue Spielzeit.

„Es ist super schön, endlich vor wieder vor den Fans einzulaufen, auch wenn natürlich noch viel mehr Leute kommen wollen – und hoffentlich auch bald wieder dürfen“, sagte HG-Torwart Patrick Schulz, der mit einer herausragenden Leistung seinen Teil zum klaren Start-Ziel-Sieg seines Teams beisteuerte – aber nicht nur er. „Ich denke, wir haben den Fans heute einiges geboten, die Mannschaft hat eine super erste Halbzeit gespielt“, blickte „Pat“ auf einen fulminanten Start der Gastgeber.

Die Basis legte die HG mit einer bockstarken Defensivleistung. Nach dem 1:1 von Haßlochs Dennis Götz (2. Minute) ließ die Saarlouiser Abwehr fast 15 Minuten lang kein Tor mehr zu. Als TSG-Linksaußen Florian Kern wieder traf (17.), war Kesslers Team bereits auf 7:2 enteilt – anfangs angeführt von Rückkehrer Tommy Wirtz, der vier der ersten fünf HG-Tore erzielte, darunter per Siebenmeter auch das erste Tor der Saison. Hinten stand der neue Innenblock um Wladislaw Kurotschkin und Neuzugang Adel Rastoder wie eine Eins – und ermöglichte es Schulz, einen Ball nach dem anderen auszugraben.

„Wir haben defensiv in der Vorbereitung unheimlich viel gemacht, vor allem mit Adel und Wladi. Im Innenblock macht das aktuell richtig viel Spaß“, lobte der HG-Torwart. Allein in Hälfte eins zeigte Schulz stolze zwölf Paraden. Nach dem 8:2 durch Tom Paetow verpasste er Elvijs Borodovskis die Höchststrafe, indem er den Ball des wurfgewaltigen Haßlochers sogar fing (18.). Nach einem Doppelschlag von Niklas Louis zum 11:3 (21.) ging es dann mit gerade mal sieben Gegentreffern und einem Acht-Tore-Polster in die Pause – begleitet vom großen Applaus der begeisterten Anhänger.

Den verdiente sich nicht zuletzt auch Neuzugang Lukas Hüller. Der neue Spielmacher gab ein glänzendes Debüt, führte stark Regie und zeigte sich treffsicher wie selten zuvor. „Die Teamkollegen haben gerade schon gratuliert: Sechs Tore – ich weiß gar nicht, wann ich schon mal so oft getroffen habe“, blickte der 25-Jährige auf einen persönlich gelungenen Einstand – und bezog das auch auf die Mannschaft: „Viel besser kannst du nicht starten. Wir haben all das gemacht, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben immer wieder mit Tempo nach vorne gespielt, die Abwehr stand bombenfest – das waren die wichtigsten Bausteine“, sagte Hüller, der sich das Küsschen seiner Freundin nach Spielschluss mehr als verdient hatte.

Dazu gab es lobende Worte von Paetow, der Hüller kurzerhand zum Spieler des Spiels erklärte. Schulz lobte derweil, dass das Saarlouiser Team auch in Hälfte zwei nicht nachließ. „Wir sind mit der jungen Truppe drangeblieben, haben keinen Einbruch erlebt – daher Riesenrespekt vor der Mannschaft.“