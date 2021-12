3. Liga Handball : HG Saarlouis mit Vorfreude auf Derby gegen Dansenberg

HG Saarlouis tritt an diesem Samstag im Saarpfalz-Derby beim Tus Dansenberg an. Foto: dpa/Uwe Anspach

SAARLOUIS In Heimspielen lief es für die Drittliga-Handballer der HG Saarlouis zuletzt nur mäßig. Es waren die Auswärtspartien, in denen das Team von Trainer Philipp Kessler seine Punkte holte. Drei Siege in Folge stehen für die HG in der Fremde zu Buche.

Von David Benedyczuk