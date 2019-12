3. Handball-Liga Süd : Walz und Co. überrollen die Junglöwen

Peter Walz wirft sich in seiner unnachahmlichen Art am Kreis Richtung Tor und erzielt einen seiner 13 Treffer gegen die Rhein-Neckar Löwen II. Foto: Ruppenthal

Saarlouis Handball-Drittligist HG Saarlouis liefert beim 35:28 gegen Rhein-Neckar Löwen II eine überragende zweite Halbzeit ab.

Ein ohrenbetäubender Schrei hallt am Freitagabend durch die Katakomben der Stadtgartenhalle, als das letzte Heimspiel der HG Saarlouis in diesem Jahr in der 3. Handball-Liga Süd beendet ist. Er stammt von Michel Abt, dem Trainer der Rhein-Neckar Löwen II, und zeugt von dessen Frust nach der klaren Niederlage seines Teams. „Jetzt geht’s mir besser“, sagt Abt, als sein Schrei verstummt ist. Wenige Meter entfernt könnte die Stimmung dagegen nicht besser sein: Mit einer „Humba“ verabschieden sich die HG-Akteure von den begeisterten 1225 Zuschauern in der Stadtgartenhalle, denen sie beim unerwartet klaren 35:28 (13:14)-Erfolg gegen den Tabellensechsten erneut ein Spektakel geboten haben.