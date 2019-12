Handball : Saarlouis bindet Kessler, Ecker sportlicher Leiter

Saarlouis Handball-Drittligist HG Saarlouis hat den Vertrag mit Trainer Philipp Kessler um zwei Jahre bis 2022 verlängert. Das teilte der Verein am Donnerstag mit. Ihm zur Seite stehen wird künftig Mathias Ecker als neuer Sportlicher Leiter.

Der 26-Jährige ist Inhaber des B-Trainerscheisn, war HGS-Jugendtrainer, hat das neue Jugendkonzept des Vereins mit erarbeitet und ist seit 2018 in strategische Prozesse im Verein eingebunden. HGS-Vorsitzender Richard Jungmann will seine Tätigkeit als Manager im kommenden Jahr in jüngere Hände geben.