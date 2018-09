später lesen Handball-Champions-League Unnötige Niederlage für die Rhein-Neckar Löwen in Kielce Teilen

Twittern







Die Rhein-Neckar Löwen haben in der Champions League eine unnötige Niederlage kassiert. Der Handball-Bundesligist verlor am Samstag beim polnischen Serienmeister Vive Kielce mit 32:35 (17:17), nachdem er in der Schlussphase noch 30:27 (52.) geführt hatte. dpa