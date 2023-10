Handballer aus Völklingen Der Wahnsinns-Walz begeistert mit Aufsteiger Eisenach die Liga

Auch am Morgen danach kann er es noch nicht so ganz glauben. Wirklich angekommen ist es bei Peter Walz noch nicht, was rund 16 Stunden vorher in der Eisenacher Werner-Assmann-Halle passiert ist, doch das Grinsen im Gesicht spricht eine deutliche Sprache. Dank einer unfassbaren Leistung hatte der Aufsteiger ThSV Eisenach um seinen Kapitän Walz am Montagabend in der Handball-Bundesliga den Pokalsieger Rhein-Neckar-Löwen mit 29:26 bezwungen.