Handball-Bundesliga Müllers doppelte Begegnung mit Walz

Die Balinger hingegen hatten bereits mit Häfners Wechsel nach Stuttgart ihr Interesse an Müller hinterlegt. „Sie haben sich direkt bei mir gemeldet und hatten damit schon einen Fuß bei mir in der Tür“, erzählt er. Als sich abzeichnete, dass sich die sportliche Situation beim TVB nicht in Müllers Sinne entwickeln würde, intensivierte sich der Kontakt nochmals. Anschließend ging sein Wechsel mehr oder weniger in ein paar Tagen über die Bühne. „Die Balinger hatten den TVB darüber informiert, dass sie mich gerne verpflichten würden, und die Vereine haben sich dann auch schnell geeinigt“, sagt Jerome Müller. Er löste seinen bis 2024 laufenden Vertrag in Stuttgart auf und unterschrieb beim HBW einen Einjahres-Vertrag mit Option auf ein weiteres Jahr.