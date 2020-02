Hallenfußball : Budenzauber der AH-Teams beim SC Union Homburg

Homburg Am kommenden Sonntag veranstaltet der SC Union Homburg im Sportzentrum Homburg Erbach den 2. Metzgerei-Scheidhauer-Cup für Fußball-AH-Mannschaften. In Gruppe A treten die SG Erbach, der TuS Wörschweiler, die SpVgg Einöd-Ingweiler und der SV Bruchhof-Sanddorf an.

