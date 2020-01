Hallenmasters : Große Vorfreude trotz Karten-Ärger

Eine Atmosphäre wie im Stadion: 3201 Zuschauer sorgten im vergangenen Jahr in der ausverkauften Saarlandhalle für Gänsehaut-Stimmung – und sahen den Turniersieg des Saarlandligisten SV Auersmacher, der im Finale den Ligakonkurrenten VfL Primstal mit 2:1 bezwang. Foto: Thomas Wieck

Saarbrücken Die Saarlandhalle in Saarbrücken ist beim Masters-Turnier am Sonntag mit 3201 Zuschauern ausverkauft.

Es wird der erste Höhepunkt des Jahres im saarländischen Fußball: An diesem Sonntag, 2. Februar, ab 13 Uhr ermitteln acht Clubs beim 28. Volksbanken-Masters des Saarländischen Fußball-Verbandes (SFV) in der Saarlandhalle in Saarbrücken die beste Hallenmannschaft dieses Winters. „Ich bin überzeugt, dass wir ein hervorragendes Turnier sehen werden“, sagt SFV-Spielleiter Adalbert Strauß. Dass das Saarland im Masters-Fieber ist, beweist die Tatsache, dass binnen kurzer Zeit die 3201 Tickets für die Saarlandhalle vergriffen waren.