Homburg Halbzeitbilanz in der Regionalliga: Beim FC Homburg haben nicht alle Neuzugänge eingeschlagen.

Zur Halbzeit der Fußball-Regionalliga Südwest liegt der FC Homburg auf dem vierten Tabellenplatz. Positiv betrachtet gehören die Grün-Weißen damit der Spitzengruppe der Liga an, liegt doch der Fünfte SSV Ulm schon acht Zähler hinter dem FCH. Allerdings scheint der Abstand auf den einzigen Aufstiegsplatz eins nach der 1:2-Niederlage beim Spitzenreiter 1. FC Saarbrücken für den Mitfavoriten aus der Saarpfalz kaum noch aufholbar.

Als klarer Gewinner der Hinrunde hat sich vor allem David Salfeld (29) in Szene setzen können. Der Torwart rettete seiner Mannschaft zahlreiche Punkte. Höhepunkt war der 2:1-Sieg beim TSV Steinbach-Haiger, als Salfeld als bester Spieler auf dem Platz den überlegenen Gegner zur Verzweiflung trieb. Dass er mit seiner Leistung trotzdem nicht restlos zufrieden ist, spricht für seinen Ehrgeiz. „Es waren schon viele Gegentore (26, Anm der Red.). So ganz zufrieden kann man da nicht sein – auch wenn ich nicht an jedem Schuld war“, sagt Salfeld und ergänzt: „Es gab Spiele, da hätte man den ein oder anderen mehr halten können. Ich denke, es war eine gute Hinrunde, aber nicht überragend.“