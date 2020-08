Mendler erzielt Traumtor für FCS : Saarlandpokal: Halbfinals stehen fest - 10-Tore-Spiel in Neunkirchen

Saarlandpokal: Halbfinals stehen fest - 10-Tore-Spiel in Neunkirchen

Im Saarlandpokal feierte der SV Auersmacher einen Kantersieg in Neunkirchen. Foto: Heiko Lehmann

Dillingen/Neunkirchen/Herrensohr/Brebach Die SZ hat zu allen vier Viertelfinalspielen im Saarlandpokal eigene Spielberichte.

Der 1. FC Saarbrücken ist ohne Mühe ins Halbfinale des Saarlandpokals eingezogen. Der Drittliga-Aufsteiger bezwang am Samstag den FV Diefflen mit 3:0 (3:0). Die Tore für den vorjährigen Halbfinalisten im DFB-Pokal erzielten José Pierre Vunguidica (3. Minute), Nicklas Shipnoski (23.) und Markus Mendler (39.).

SV Auersmacher feiert Kantersieg in Neunkirchen

Gegner in der Vorschlussrunde, die bereits am kommenden Dienstag ausgetragen wird, ist der FC 08 Homburg. Der Regionalligist setzte sich beim TuS Herrensohr mit 2:0 (1:0) durch. Ligarivale SV Elversberg erreichte durch ein 5:0 (5:0) beim SC Halberg Brebach ebenfalls locker das Halbfinale, wo es gegen den SV Auersmacher um den Endspieleinzug geht. Der Fünftligist feierte am Samstag gegen Borussia Neunkirchen einen 8:2 (4:1)-Erfolg.