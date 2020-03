Halbfinale im DFB-Pokal : Der FCS trifft auf Bayer 04 Leverkusen

Die Halbfinal-Begegnungen im DFB-Pokal sind am Abend ausgelost worden.

Das ergab die Auslosung am Abend in der „sportschau“. Im anderen Halbfinale trifft Bayern München auf Eintracht Frankfurt. Die Halbfinal-Partien finden laut der Website des DFB-Pokals entweder am 21. oder 22. April statt.