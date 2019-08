SC Halberg Brebach : Asante-Brüder fiebern Lokalduell entgegen

Die Brüder Kenneth (links) und Malcolm Asante sind zwar Schafbrücker, aber schon fast Urgesteine beim SC Halberg Brebach. Foto: Heiko Lehmann

Brebach Der SC Halberg Brebach erwartet Saar 05 zum Saarbrücker Stadtderby in der Fußball-Saarlandliga.

Von Heiko Lehmann

Vor dem Aufwärmen im Training spielten die Spieler der Saarlandliga-Mannschaft des SC Halberg Brebach traditionell fünf gegen zwei – auch „Ecke“ oder „Kreis“ genannt. Trainer Martin Peter überraschte sie mit der Idee, dass jeder aus der Mannschaft einen ausgeben sollte, wenn er mit Foto in der Saarbrücker Zeitung erscheint. Kenneth Asante stimmte sofort zu und war dafür. Zu dem Zeitpunkt wusste der Mittelfeldspieler noch nicht, dass er und sein Bruder nach dem Training von der Saarbrücker Zeitung interviewt werden. Peter wusste es, teilte es nach der Zustimmung den Asante-Brüdern mit – und diese holten sich prompt das Gelächter der gesamten Mannschaft ab. „Das war mal wieder typisch Trainer. Ich finde es auch lustig, aber wir werden uns auf irgendeine Weise revanchieren“, sagt Kenneth Asante.

Die Stimmung passt zur Zeit beim Fußball-Saarlandligisten SC Halberg Brebach. Es geht lustig zu. Aber auch ziemlich hart. Am Mittwoch dauerte das Training fast zwei Stunden. Malcolm Asante weiß, warum: „Unsere Vorbereitung war einfach schlecht und es waren nicht viel Spieler da. Wir müssen das jetzt alles nachholen. Wir sind zwar auf einem guten Weg, aber noch lange nicht richtig fit“, erklärt der 26-Jährige. Er ist drei Jahre jünger als sein Bruder Kenneth. Beide sind Schafbrücker, aber mittlerweile auch schon so etwas wie Urgesteine in Brebach.

„Der SC Halberg Brebach ist mein Verein. Ich habe in der Jugend zwar mal beim 1. FC Saarbrücken gespielt, aber in der Aktivenzeit bis auf eine Saison beim SV Klarenthal nur in Brebach“, erklärt Kenneth Asante. Der Karriereverlauf bei Malcolm sieht ähnlich aus. Auch er ist Brebacher durch und durch. Beide wissen deshalb auch, welche Bedeutung Derbys haben. „Das sind Höhepunkte in der Saison. In den vergangenen Jahren hatten wir ja nur den SV Auersmacher und den SV Bübingen als Derby-Gegner. Aber jetzt, wo Saar 05 Saarbrücken wieder da ist, ist das natürlich noch einmal etwas ganz besonderes“, sagt Malcolm Asante, der Mechatronik studiert.

An diesem Samstag, 24. August, empfängt der SC Halberg Brebach um 15.30 Uhr Saar 05 zum Saarbrücker Stadtderby. Ein Aufeinandertreffen, dass es in die vergangenen Jahren nicht so oft gab, da Saar 05 in der Regionalliga und der Oberliga unterwegs war. In der vergangenen Saison endete das prestigeträchtige Derby in der Saarlandliga in Brebach mit 4:2 für die Heimelf. „Das war das geilste Spiel der Saison. Wir lagen schon mit 0:2 zurück und haben mit einem irren Kraftakt das Spiel noch gedreht und gewonnen“, erinnert sich Kenneth Asante, der gelernter Physiotherapeut ist und wie sein Bruder nur Fußball im Kopf hat. Malcolm ist Außenverteidiger, Kenneth spielt im defensiven Mittelfeld und ist zudem Kapitän der Brebacher.