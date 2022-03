Frauenfußball : Hager und Akcay schießen Frauen der SVE ins Glück

ELVERSBERG „Ich hatte beim Schuss gleich ein gutes Gefühl, und der Ball kam dann ja auch richtig gut – es war wie eine Erlösung“, sagte Gurbet Akcay nach ihrem Geniestreich im Heimspiel der 2. Bundesliga, mit dem sie den Sieg der Fußballerinnen der SV Elversberg gegen Borussia Bocholt klarmachte.

„Es war ein Kampfspiel und ein Arbeitssieg. Unsere Leistung war nicht so gut, aber der Sieg ist gegen einen direkten Konkurrenten nur umso wichtiger“, befand SVE-Verteidigerin Emma Dörr. Gegen den Ligavorletzten ließ Elversberg defensiv zwar kaum etwas zu, blieb in Hälfte eins aber vieles schuldig. Nach einer frühen Topchance durch Michelle Reifenburg (6.) und einer weiteren Gelegenheit durch Selina Wagner (23.) wurden die SVE-Frauen passiv. „Es gab in der Kabine ein Donnerwetter“, sagte Trainer Kai Klankert: „Danach hat die Mannschaft entsprechend reagiert und war viel präsenter – so hat sie sich den Sieg absolut verdient.“